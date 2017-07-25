В Кузбассе свыше 40 спасателей ищут рабочего на шахте

КЕМЕРОВО, 25 июл — РИА Новости. Более 40 горноспасателей задействовано в поисковой операции на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровском районе, где в понедельник после выброса газа и угля остается неизвестной судьба одного рабочего, сообщили РИА Новости в Главном управления МЧС по Кузбассу.

Сигнал о происшествии на угледобывающем предприятии поступил в оперативную службу МЧС в 23.40 (19.40 мск). На тот момент под землей работали 79 человек, 78 из которых самостоятельно вышли на поверхность. Информация еще по одному рабочему уточняется.

"Длина участка, на котором произошел выброс, составляет 180 метров, горноспасатели прошли уже 165 метров. В осмотре горных выработок от МЧС задействовано 43 сотрудника. Все их усилия сосредоточены на поисках шахтера, который не выходил на связь", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в областном главке МЧС создан оперативный штаб, куда поступает информация с места происшествия.

По данным МЧС, завала на предприятии не было, о погибших и пострадавших не сообщалось. На месте работают два отделения горноспасателей, оперативные группы областного главка МЧС и кемеровского пожарно-спасательного гарнизона.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области ранее сообщило, что по факту выброса угля и газа на шахте "Анжерская-Южная" проводится доследственная проверка. Следователи, в частности, изучат документацию и опросят рабочих, которые уже вышли из забоя.