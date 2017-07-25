В Кузбассе свыше 40 спасателей ищут рабочего на шахте

КЕМЕРОВО, 25 июл — РИА Новости. Более 40 горноспасателей задействовано в поисковой операции на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровском районе, где в понедельник после выброса газа и угля остается неизвестной судьба одного рабочего, сообщили РИА Новости в Главном управления МЧС по Кузбассу.
"Длина участка, на котором произошел выброс, составляет 180 метров, горноспасатели прошли уже 165 метров. В осмотре горных выработок от МЧС задействовано 43 сотрудника. Все их усилия сосредоточены на поисках шахтера, который не выходил на связь", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, в областном главке МЧС создан оперативный штаб, куда поступает информация с места происшествия.
Следственное управление СК РФ по Кемеровской области ранее сообщило, что по факту выброса угля и газа на шахте "Анжерская-Южная" проводится доследственная проверка. Следователи, в частности, изучат документацию и опросят рабочих, которые уже вышли из забоя.