После обвала на шахте в Кузбассе судьба двух горняков остается неизвестной

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Судьба двух горняков остается неизвестной после обвала породы в шахте "Анжерская Южная" в Кемеровской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После обвала на шахте в Кемеровском районе на связь не вышли два горняка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после ЧП на поверхность выведены 77 шахтеров. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, информация о выбросе угля и газа поступила в оперативную службу ведомства в 23.40 по местному времени. По предварительным данным, на поверхность самостоятельно вышли 79 шахтеров. На месте ЧП работают два отделения горноспасателей.