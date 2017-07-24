СК возбудил дело после гибели девочки на детской площадке в Бийске

БАРНАУЛ, 24 июл — РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту гибели четырехлетней девочки, погибшей после конфликта с семилетним мальчиком на детской площадке в Бийске, сообщает в понедельник СК РФ региона.

По данным ведомства, ЧП произошло еще 1 июля у частных домов Бийска.

"В ссоре из-за детской качели семилетний мальчик бросил в четырехлетнюю девочку камень и попал ей в голову. При этом дети находились на улице без присмотра со стороны родителей. Девочка получила серьезную травму головы и была госпитализирована. Позже стало известно, что девочка умерла, не приходя в сознание", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальная санкция предусматривает до двух лет лишения свободы. —0-