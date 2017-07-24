В Ульяновске обвиняемого в убийстве соседок пенсионера признали невменяемым

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Пенсионера из Ульяновска, обвиняемого в убийстве двух соседок, признали невменяемым, сообщает СУСК по региону.

"В ходе проведенной при расследовании судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя завершено. Уголовное дело было возбуждено статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство трех лиц".

Ранее сообщалось, что в июне 2016 года 68-летний пенсионер пришел в дом на втором переулке Ватутина в Ульяновске и начал стрелять из гладкоствольного охотничьего ружья по трем находящимся там людям. Ранения получили 46-летняя женщина, ее 26-летняя дочь и 30-летний мужчина. Обе женщины скончались на месте происшествия, мужчина был ранен, но ему удалось убежать.

По информации СУСК по региону, пенсионер ранее был знаком с потерпевшими, они проживали по соседству. Мужчина признал вину в убийстве и сообщил следователям, что расправился с соседями, потому что подозревал их в краже денег из своего дома.