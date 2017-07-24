Обыски в московском офисе "Алросы" завершились

Вход в здание офиса Алросы на Озерковской набережной. Архивное фото

Вход в здание офиса Алросы на Озерковской набережной. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Обыски в офисе "Алросы" завершились, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сообщалось, что у московского офиса "Единой сбытовой организации "Алроса" на улице 1812 года, дом 14, сотрудниками ФСБ проводятся оперативно-следственные действия с выемкой документов.

"В здании были сотрудники ФСБ. Насколько нам известно, обыски завершились", — рассказали выходящие из здания компании сотрудники.

Обстановка возле офиса компании спокойная. Люди выходят из здания, по их словам, "рабочий день был самый обычный".

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов. На ее долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.