Под Мурманском поймали мужчину, обманувшего пенсионеров на 800 тысяч рублей

МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Мурманские полицейские задержали жителя Курганской области, который подозревается в том, что звонил пожилым людям, сообщал о якобы попавших в беду родственниках и требовал деньги, ему удалось выманить не меньше 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пока сотрудники правоохранительных органов выявили четыре эпизода, однако в полиции предполагают, что речь идет о серийном мошеннике, совершившем намного больше однотипных преступлений.

Задержанный — житель Курганской области 1983 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотических веществ. Чтобы задержать злоумышленника, мурманским полицейским пришлось отправиться в Курганскую область.

"Злоумышленник использовал одну и ту же схему обмана граждан. По телефону он сообщал потерпевшим заведомо ложную информацию о необходимости материальной помощи родственникам, совершившим преступление. Деньги требовались якобы для того, чтобы сын или внук, сбивший в ДТП человека либо нанесший серьезные телесные повреждения пострадавшему, избежал уголовной ответственности", — сообщили в полиции.

Жертвами подозреваемого в основном становились пожилые люди. Сумма ущерба, причиненного жителям Мурманской области, пока составила свыше 790 тысяч рублей. "В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого изъяты банковские карты, а также несколько мобильных телефонов", — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время житель Курганской области находится под арестом, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к дополнительным эпизодам мошеннических действий.