Главреда уральского СМИ, подозреваемую в экстремизме, признали невиновной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Уголовное преследование главного редактора нижнетагильского информационного агентства "Между строк" Натальи Вахониной прекращено, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

В августе 2016 года Вахонина стала подозреваемой по уголовному делу по статье "возбуждение ненависти любо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Она подозревалась в размещении в соцсети "ВКонтакте" медиафайлов, "содержащих признаки возбуждения ненависти или вражды".

"Уголовное преследование данной женщины прекращено. Установлено, что она не причастна. Расследование дела продолжается", — сказал Шульга.