Пешеход, попавший под трамвай в Москве, перебегал пути в неположенном месте

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пешеход, попавший под трамвай на юге Москвы, был в наушниках и перебегал трамвайные пути в неположенном месте, в то же время водителем были предприняты все необходимые меры во избежание ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Как сообщалось ранее, вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуирует пешехода, попавшего под трамвай на юге Москвы.

"Сегодня около 15.00 в районе дома № 39 по Варшавскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и пешехода. К настоящему моменту известно, что пешеход был в наушниках и перебегал обособленные трамвайные пути в неположенном месте. Водитель трамвая предпринял все необходимые меры, чтобы избежать ДТП, и применил экстренное торможение", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В предприятии обратились к горожанам с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на улицах города.

"Просим пешеходов быть предельно внимательными, не использовать портативные аудиоустройства, а также переходить проезжую часть и трамвайные пути только в установленных для этого местах", — отметили в "Мосгортрансе".