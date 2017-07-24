Экс-банкира Гительсона объявили в розыск по делу о хищении 20 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Петербургу объявило в розыск недавно вышедшего на свободу экс-председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", вместе с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям. Сотрудники управления СК по Петербургу возбудили в отношении Гительсона уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"На 11 июля 2017 года Гительсон был вызван в следственные органы для предъявления ему обвинения, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако последний не явился, в связи с чем в настоящее время он объявлен в федеральный розыск", — говорится в сообщении.

Ранее Гительсону было предъявлено обвинение в совершении этого преступления, однако он скрылся от органов предварительного следствия на территории Австрии. В 2013 году экс-банкир был экстрадирован в Россию по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей из входящего в ОАО "Банк ВЕФК" Инкасбанка. В мае этого года экс-банкир вышел на свободу.

В июне 2017 года в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу из прокуратуры города поступило сообщение Федерального министерства юстиции Австрийской Республики по вопросу согласия австрийских властей на привлечение Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей.