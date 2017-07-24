СК не нашел криминала в смерти подростка во время игры в футбол в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 24 июл — РИА Новости. Следствие выяснило, что причиной смерти подростка во время футбольного матча в Воронеже стала "внезапная сердечная смерть", сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

Трагедия произошла вечером 21 июня на игровой площадке, расположенной в Советском районе Воронежа. Во время игры в футбол 16-летнему подростку стало плохо, и он скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

"Там криминала нет, и там вообще, как такового, не было события преступления. Причиной случившегося стала внезапная сердечная смерть… Эксперты дали заключение, поэтому отказали в возбуждении (уголовного дела) именно за отсутствием события преступления", — сказал собеседник агентства.

В конце апреля в Воронежской области во время футбольного матча на школьном стадионе умер 14-летний школьник. Выяснилось, что у подростка было заболевание, которое и могло привести к трагедии.