В Новосибирске обманутые дольщики возобновили голодовку

НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Около 15 дольщиков жилых домов по улице Тульская в Новосибирске объявили о возобновлении приостановленной в июне этого года голодовки; мэрия уведомила об этом полицию.
"Члены общественной организации ЖК "Тульская" возобновили бессрочную акцию протеста в форме голодовки с требованием признания их права на строящиеся квартиры в доме по улице Тульской, 82, в форме договоров долевого участия взамен так называемых предварительных договоров", — говорится в сообщении пикетчиков, которые считают, что полтора месяца переговоров с властями "закончились, фактически, ничем".
Участники голодовки, в частности, требуют отставки областного министра строительства Сергея Боярского.
В минувшую пятницу в мэрии Новосибирска было проведено специальное совещание по вопросу достройки домов по улице Тульская, на котором сообщили, что достройка объектов возобновляется. Застройщик комплекса "Баутехник-Т" подписал договор генерального подряда с ООО "СМУ-9". По информации строителей, завершается передача строительной площадки от предыдущего подрядчика. В мэрии считают, что ввести в эксплуатацию жилой комплекс реально в конце 2018 — начале 2019 годов.