В Новосибирске обманутые дольщики возобновили голодовку

НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. Около 15 дольщиков жилых домов по улице Тульская в Новосибирске объявили о возобновлении приостановленной в июне этого года голодовки; мэрия уведомила об этом полицию.

В начале июня около 30 обманутых дольщиков дома по улице Тульской в Новосибирске объявили голодовку. Власти региона призвали ее участников к "решению вопроса в рамках правового поля" и дольщики 8 июня решили приостановить голодовку. В начале июля посетившая Новосибирск председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что решить проблему обманутых дольщиков в регионе планируется до конца 2019 года.

"Члены общественной организации ЖК "Тульская" возобновили бессрочную акцию протеста в форме голодовки с требованием признания их права на строящиеся квартиры в доме по улице Тульской, 82, в форме договоров долевого участия взамен так называемых предварительных договоров", — говорится в сообщении пикетчиков, которые считают, что полтора месяца переговоров с властями "закончились, фактически, ничем".

Участники голодовки, в частности, требуют отставки областного министра строительства Сергея Боярского.

В свою очередь, в мэрии Новосибирска РИА Новости сообщили, что дольщики уведомили горадминистрацию о намерении возобновить голодовку, а власти, в свою очередь, поставили в известность полицию. По этой теме с понедельника по пятницу согласованы ежедневные пикеты на площади Крячкова недалеко от здания областного правительства, добавили в мэрии.

В минувшую пятницу в мэрии Новосибирска было проведено специальное совещание по вопросу достройки домов по улице Тульская, на котором сообщили, что достройка объектов возобновляется. Застройщик комплекса "Баутехник-Т" подписал договор генерального подряда с ООО "СМУ-9". По информации строителей, завершается передача строительной площадки от предыдущего подрядчика. В мэрии считают, что ввести в эксплуатацию жилой комплекс реально в конце 2018 — начале 2019 годов.