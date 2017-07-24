Жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии стали три человека

НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Три человека, в том числе 11-летний ребенок, погибли, еще трое, включая 4-летнего ребенка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей под управлением жителей Дагестана на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД.

По данным госавтоинспекции, авария произошла на трассе между селениями Старый Черек и Аргудан в Урванском районе КБР.

"Двадцатичетырехлетний житель Дагестана на автомашине BMW-520, не выдержав безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, допустил столкновение с автомашиной Toyota Corolla под управлением 22-летнего местного жителя", — говорится в сообщении.

Как отмечает УГИБДД, после столкновения автомобиль BMW продолжил движение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с "Ладой-Приора", которой управлял 25-летний житель Дагестана. От удара "Лада" съехала с проезжей части и опрокинулась.

"В результате ДТП водитель "Лады" и два его пассажира, среди которых 11-летний мальчик и 49-летняя женщина, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще три пассажира "Лады" – ребенок 4 лет, мужчина 53 лет и женщина 45 лет получили травмы различной степени тяжести", — уточняется в сообщении.

По данным госавтоинспекции, семья направлялась из Махачкалы в Москву, при этом дети перевозились без использования детских удерживающих устройств. Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.