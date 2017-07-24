Нижегородский хирург пойдет под суд после смерти пациента

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Следователи в Нижегородской области направили в суд уголовное дело в отношении 65-летнего врача-хирурга одной из местных больниц, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему пациенту, сообщил СК РФ.
"Он наложил однорядный шов вместо двухрядного, а также не установил дренажи в брюшную полость, которые контролируют возможные осложнения в послеоперационном периоде. После операции пациента перевели в палату интенсивной терапии, где он 25 января скончался. Экспертиза показала, что смерть пациента наступила от гнойного перитонита в результате прободной хронической язвы части желудка (сквозное повреждение стенки желудка)", — говорится в сообщении.
Свою вину хирург признал полностью, уточнили в СК. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Хирургу грозит до 3 лет лишения свободы.