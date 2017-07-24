В Смоленской области поезд сбил ребенка на велосипеде

ВОРОНЕЖ, 24 июл — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка в Смоленской области, который на велосипеде хотел пересечь железнодорожные пути, но попал под поезд, сообщает в понедельник Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Трагический инцидент произошел накануне на перегоне станций "Ракитная — Гусино".

"По данным следствия… мальчик 2009 года рождения, направляясь в гости к своим родственникам, пытался пересечь железнодорожное полотно на велосипеде перед приближающимся грузовым поездом. Машинист состава применил экстренное торможение с подачей звуковых сигналов, однако ввиду малого расстояния наезд на малолетнего предотвратить не удалось", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок скончался на месте. По факту случившегося организована процессуальная проверка.