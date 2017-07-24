В МЧС раскритиковали работу челябинских властей после гибели детей в пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ Сергей Диденко после гибели четырех детей на пожаре заявил, что в Челябинской области отсутствует система профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности.
"Эта трагедия стала очередным подтверждением, что в Челябинской области полностью отсутствует система профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности населения. Руководство региональной комиссии по ЧС, в чью компетенцию входит организация предупредительных мероприятий, фактически самоустранилось от выполнения обязанностей. Все рекомендации, которые мы предлагали и которые могли бы предотвратить массовую гибель, комиссия по ЧС Челябинской области полностью проигнорировала", — цитирует пресс-служба СРЦ слова Диденко на оперативном селекторном совещании.
По данным СРЦ, речь идет об установке пожарных извещателей в жилье социально уязвимых категорий граждан.
"Установка пожарных извещателей — одно из приоритетных направлений комплексной защиты населения, которые еще в начале года предложены для оперативной реализации областным властям, но так и не были восприняты должным образом", — уточняет ведомство.