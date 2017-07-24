В Тульской области будут судить мужчину, спалившего дом с людьми

ВОРОНЕЖ, 24 июл — РИА Новости. Житель Тульской области предстанет перед судом за то, что из ревности поджег дом, в результате чего погибли четыре человека, сообщила в понедельник прокуратура региона.

Пожар в доме в городе Богородицке произошел ночью 25 февраля 2017 года. В огне погибли две женщины и двое мужчин, хозяин с тяжелыми ожогами сумел выбраться из горящего здания.

"Заместитель прокурора Тульской области Дмитрий Митин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 35-летнего жителя Богородицка в совершении преступлений, предусмотренных (статьями) "незаконное проникновение в жилище", "убийство четырех лиц общеопасным способом", "покушение на убийство общеопасным способом", "уничтожение и повреждение имущества путем поджога" УК РФ", — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что 23 февраля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды забирался через разбитое окно в дом своего знакомого, который затем поджег. Сделал он это, по данным прокуратуры, "на почве ревности и личной неприязни" к хозяину и своей жене.

"Уголовное дело направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу", — сообщает надзорное ведомство.

В результате поджога сгорели дом и гараж, а также часть соседнего дома. Общий ущерб превысил 900 тысяч рублей. Виновник происшествия был заключен под стражу.