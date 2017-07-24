Житель Дагестана получил 15 лет колонии за участие в подрыве колонны МВД

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Житель Дагестана получил 15 лет колонии строгого режима за участие в подрыве колонны МВД в Карабудахкентском районе республики в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, осужденный Хайрула Асхабалиев в 2014 году вступил в вооруженное формирование, а позже вовлек в него своего знакомого. Он предоставлял участникам группы жилье, обеспечивал их едой, перевозил на своем автомобиле преступников, оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

Двадцать девятого марта 2016 года на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Карабудахкентского района Дагестана Асхабалиев вместе с тремя сообщниками с помощью двух самодельных взрывных устройств подорвал колонну из двух автомобилей МВД. Один полицейский погиб, два сотрудника правоохранительных органов были госпитализированы.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой), частью 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств), частью 3 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом) и частью 1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение в совершение преступлений террористической направленности)", — говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено 15 лет колонии строгого режима.