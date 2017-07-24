Трое из 14 отравившихся в летнем лагере в КБР детей остаются в больнице

НАЛЬЧИК, 24 июл — РИА Новости. Трое из 14 детей, госпитализированных в середине июля с признаками пищевой интоксикации из летнего лагеря в Майском районе Кабардино-Балкарии, пока остаются в больнице, угроз их здоровью нет, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном минздраве.

В ночь на 15 июля в детском оздоровительном лагере "Казачок" в станице Котляревская Майского района девять детей в возрасте от 8 до 13 лет почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в больницу с признаками пищевой интоксикации. На следующий день были госпитализированы еще пятеро детей. Глава КБР Юрий Коков взял под личный контроль расследование данного случая. В связи с необеспечением надлежащего контроля за организацией отдыха детей от занимаемой должности освобожден глава администрации Майского района, еще двум министрам правительства КБР объявлены выговоры.

Следственные органы возбудили по факту массового отравления уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, деятельность лагеря была приостановлена. По данным Роспотребнадзора, специалисты обнаружили норовирус у четверых заболевших детей, а также у одного из сотрудников пищеблока лагеря. На прошлой неделе 11 детей были выписаны из больницы.

"Трое детей, которые являются воспитанниками приюта, пока остаются в больнице, где им проводят антивирусную терапию. Состояние их здоровья нормальное, никаких угроз нет", — сказал собеседник агентства.