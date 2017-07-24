Источник: министру строительства Дагестана до похищения поступали угрозы

ПЯТИГОРСК, 24 июл — РИА Новости. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков перед похищением получал угрозы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным СК РФ, по подозрению в похищении министра с целью выкупа были задержаны два жителя Махачкалы. Возбуждено уголовное дело о похищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых. По данным источника в правоохранительных органах, министр пробыл у похитителей около 6-7 часов в одной из квартир в Махачкале.

"Перед похищением министр получал угрозы. Об этом стало известно силовикам, которые смогли в короткие сроки отреагировать на произошедшее и освободить чиновника", — сказал собеседник агентства.