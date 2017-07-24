В "Алросе" опровергли сообщения о задержании сотрудника

Вход в здание офиса Алросы на Озерковской набережной. Архивное фото

Вход в здание офиса Алросы на Озерковской набережной. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Алроса", в здании сбытовой организации которой работает оперативная группа ФСБ, опровергла информацию о задержании сотрудника службы безопасности компании.

"Информация о задержании сотрудника службы безопасности компании не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе "Алросы".

Ранее в пресс-службе компании сообщили, что в здании "Единой сбытовой организации АК "Алроса" работает оперативная группа ФСБ, проводится обследование помещений. В компании отметили, что офис работает штатно, вся запрашиваемая информация компанией оперативно предоставляется. Комментарием ФСБ РИА Новости пока не располагает. При этом в ряде СМИ появилась информация о задержании сотрудника службы безопасности "Алросы".