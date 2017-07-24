Под Ростовом арестовали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Ростовской области, задержанный признал свою вину, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Следователь уже допросил мужчину об обстоятельствах преступления, с его участием проведена проверка показаний на месте. "Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью", — добавили в СУСК.
Назначено проведение судебно-медицинских, молекулярно-генетических и иных криминалистических экспертиз.