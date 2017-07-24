Суд перевел математика Богатова под домашний арест

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил перевел математика Московского финансово-юридического университета Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к беспорядкам, из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следователь обосновал просьбу изменить меру пресечения наличием у обвиняемого хронических заболеваний, при этом раскрывать диагнозы он не стал. Кроме того, в деле нет потерпевших, свидетелей или сообщников, на которых Богатов мог бы оказывать давление.

Математика обвиняют в призывах к взрывам, поджогам и массовым беспорядкам. Как полагает следствие, таким образом он пытался дестабилизировать политическую обстановку в стране.

Соответствующие сообщения появились в интернете 29 марта, после чего столичный главк СК возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам.

Как заявляет следствие, удалось установить, что эти призывы размещал 25-летний Дмитрий Богатов. При этом он пользовался серверами за рубежом, что позволяло скрыть следы. Следователи провели обыски у него дома, в ходе которых изъяли компьютер и другую технику, "используемые для передачи и распространения информации", а также "другие предметы, имеющие значение для расследования".

Богатов вину отрицает, отмечая, что в момент публикации сообщений он находился в спортзале, а после — в магазине, что подтверждают видеозаписи камер наблюдения. По словам адвоката, один IP-адрес, с которого якобы было опубликовано сообщение экстремистского характера, находится в Японии, а после ареста Богатова кто-то с таким же никнеймом продолжает публиковать сообщения на том же ресурсе.

Богатов останется под домашним арестом до 31 августа. Ему запрещено общаться по телефону и интернету с кем-либо, за исключением следователя. Ежедневные прогулки обвиняемому суд не разрешил.