На Урале возбудили дело о свалке, ущерб от которой превысил 850 млн рублей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбуждено в Свердловской области после того, как из-за незаконной свалки природе был нанесен вред на сумму свыше 850 миллионов рублей, говорится на сайте областного следственного управления СК РФ.

Следователи рассказали, что на протяжении длительного времени на участке площадью 6,5 гектара в Билимбаевском лесничестве Свердловской области складировали отходы производства и потребления, что привело к нанесению вреда окружающей среде. Сумма ущерба превысила 850 миллионов рублей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (хранение или иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды)", — говорится в сообщении.

Следователи ищут человека, ответственного за нарушения. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы, подчеркнули в СУСК.