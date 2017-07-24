МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбуждено в Свердловской области после того, как из-за незаконной свалки природе был нанесен вред на сумму свыше 850 миллионов рублей, говорится на сайте областного следственного управления СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (хранение или иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды)", — говорится в сообщении.
Следователи ищут человека, ответственного за нарушения. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы, подчеркнули в СУСК.