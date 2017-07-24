Министр строительства Дагестана вернулся к работе после похищения

ПЯТИГОРСК, 24 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков после похищения находится на работе и чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости представитель республиканского минстроя.

По данным СК РФ, по подозрению в похищении министра с целью выкупа были задержаны два жителя Махачкалы. Возбуждено уголовное дело о похищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых. По данным источника в правоохранительных органах, министр пробыл у похитителей около 6-7 часов в одной из квартир в Махачкале.

"Министр в активном рабочем режиме, чувствует себя хорошо, с ним все в порядке", — сказал собеседник агентства.