СК не будет возбуждать дело из-за наркотиков в вещах мурманской школьницы

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Уголовное дело по факту обнаружения наркотиков и алкоголя в вещах школьницы в поезде возбуждаться не будет, заявил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.
"Оснований для уголовного дела по факту данного инцидента нет. Уголовное дело возбуждено не будет. По нашей информации, у девочки были обнаружены наркотические средства, которые она получила от своего знакомого… Изъятое количество невелико, и этого недостаточно для возбуждения уголовного дела", — сказал Захаров.
По предварительным данным следствия, наркотическим веществом, изъятым у девочки, является амфетамин.
Школьницу задержали сотрудники полиции. Проверку по факту инцидента проводит транспортная полиция и следственный комитет. Девочку уже отправили в Мурманск, где передадут законным представителям.