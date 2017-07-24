СК не будет возбуждать дело из-за наркотиков в вещах мурманской школьницы

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Уголовное дело по факту обнаружения наркотиков и алкоголя в вещах школьницы в поезде возбуждаться не будет, заявил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

В субботу, 22 июля, в Самаре была снята с поезда 14-летняя девочка, которая ехала из Мурманска в Самарскую область на отдых в детский лагерь. В ее личных вещах были обнаружены алкоголь и наркотики. Также появилась информация, что школьница получила наркотические средства за оказание секс-услуг мужчине, однако СК опроверг данную информацию.

"Оснований для уголовного дела по факту данного инцидента нет. Уголовное дело возбуждено не будет. По нашей информации, у девочки были обнаружены наркотические средства, которые она получила от своего знакомого… Изъятое количество невелико, и этого недостаточно для возбуждения уголовного дела", — сказал Захаров.

По предварительным данным следствия, наркотическим веществом, изъятым у девочки, является амфетамин.

Школьницу задержали сотрудники полиции. Проверку по факту инцидента проводит транспортная полиция и следственный комитет. Девочку уже отправили в Мурманск, где передадут законным представителям.