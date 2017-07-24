На Ямале за сутки ликвидировали 15 природных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Специалисты на Ямале, где введен режим ЧС в связи с природными пожарами, за сутки ликвидировали 15 из 57 возгораний, зарегистрированных на площади 5,8 тысячи гектар, сообщило в понедельник окружное правительство.

Основной причиной возникновения лесных пожаров называются природные условия – сухая погода и грозовой фронт. Однако в девяти случаях не исключен человеческий фактор.

"Из-за установившейся засухи и грозовых фронтов в течение последних 2-3 суток на территории региона возникало до 30 лесных пожаров в сутки. В настоящее время на Ямале зарегистрировано 57 пожаров на площади 5,8 тысячи гектар. Из них за сутки ликвидировано 15", — говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Надымском, Приуральском и Шурышкарском районах. Всего по округу на тушении задействовано 380 человек и 16 воздушных судов, отмечают власти.

По прогнозам, установившаяся погода продержится до конца недели. Затем ожидается некоторое снижение температуры, однако масштабных осадков не предвидится. В связи с этим наращивается группировка сил и средств, которые будут направлены на тушение пожаров. Ожидается прибытие в регион специалистов из других регионов. Региональный и муниципальные штабы по предотвращению ЧС работают в круглосуточном режиме, добавляет правительство ЯНАО.

В настоящее время прямой угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На местах ведется постоянный мониторинг обстановки, в том числе силами добровольных дружин, сообщается в сообщении.

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