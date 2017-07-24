Губернатор Ямала призвал усилить работу по профилактике природных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин призвал усилить работу по профилактике и тушению природных пожаров в связи со сложной лесопожарной обстановкой, сообщает в понедельник правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Как сообщалось, на территории Ямала в связи с природными пожарами введен режим ЧС и ограничения пребывания в лесах. За прошедшие двое суток количество природных пожаров в регионе превысило 50, площадь возгорания достигла 5 тысяч гектаров. В понедельник Кобылкин провел заседание окружной комиссии по предотвращению ЧС.

"Согласно прогнозу, погодные условия в ближайшие дни не будут способствовать снижению пожарной опасности. Поэтому прошу всех действовать слаженно и не допускать причинения ущерба людям, населенным пунктам и объектам экономики. Кроме того, попрошу вести постоянный мониторинг воздуха в городах и поселках – это вопрос здоровья наших граждан!" — приводятся в сообщении слова Кобылкина.

К работе по тушению природных пожаров привлечены порядка 400 сотрудников ямальских структур – Лесохраны, "Ямалспаса", 16 воздушных судов. На круглосуточный режим наблюдения перешли добровольные пожарные дружины населенных пунктов.

Кроме того, в регион прибывают дополнительные силы пожаротушения. Тридцать специалистов из Екатеринбурга получают распределение. Сегодня же ожидается прибытие в Надым 110 человек из структур Рослесхоза. На заседании также был рассмотрен вопрос привлечения воздушного "тяжеловеса" пожаротушения МЧС РФ – самолета Бе-200.

Главы территорий и руководители привлеченных на тушение пожаров ведомств получили дополнительные рекомендации по контролю над режимом ограничения пребывания граждан в лесах, проверке резервных материальных средств, соблюдению защиты и техники безопасности людей при проведении работ, постоянному информированию населения об обстановке. В ближайшие дни ситуацию на местах губернатор округа проверит лично, уточняют власти.

Другие новости региона читайте здесь