Девочку, снятую с поезда из-за наркотиков, отправили домой в Мурманск

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Девочку, которую сняли с поезда в Самаре после того, как обнаружили в ее вещах алкоголь и наркотики, отправили домой в Мурманск, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления транспорта МВД России по Приволжскому федеральному округу.

"Девочка была отправлена домой в Мурманск. Она будет передана родителям", — сообщили в пресс-службе.

По данным СМИ, в Самаре с поезда сняли 14-летню девочку, которая ехала из Мурманска в Самарскую область на отдых в детский лагерь. В личных вещах девочки были обнаружены алкоголь и наркотики. Также появилась информация, что школьница получила наркотические средства за оказание секс-услуг мужчине.

Школьницу задержали сотрудники полиции. Проверку по факту инцидента проводит полиция и следственный комитет.