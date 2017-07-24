САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Девочку, которую сняли с поезда в Самаре после того, как обнаружили в ее вещах алкоголь и наркотики, не оказывала сексуальных услуг, данная информация не нашла подтверждения, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Ранее сообщалось, что в субботу, 22 июля, в Самаре была снята с поезда 14-летняя девочка, которая ехала из Мурманска в Самарскую область на отдых в детский лагерь. В личных вещах девочки были обнаружены алкоголь и наркотики. Также появилась информация, что школьница получила наркотические средства за оказание сексуальных услуг мужчине.

"Следственным управлением была проанализирована информация о якобы оказания девочкой секс-услуг. По нашим данным, такого факта не было. Сама девочка об этом не говорила, в материалах проверки данной информации нет. Мы считаем, что СМИ исказили факт", — сказал Захаров.

Девочка уже отправлена домой в Мурманск.