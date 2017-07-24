После смерти подростка в тверской больнице возбудили уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 24 июл — РИА Новости. Следствие возбудило дело по факту смерти подростка в больнице Твери, которая произошла из-за ненадлежащей организации работы и недостаточной квалификации медперсонала, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 5 февраля 2017 года из реанимации больницы скорой медицинской помощи подросток 2001 года рождения был госпитализирован в состоянии комы в реанимационное отделение Детской городской клинической больницы № 1.

"20 февраля его состояние ухудшилось, и произошла остановка сердцебиения. Произведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. Смерть подростка стала возможной вследствие ненадлежащей организации работы, недостаточной квалификации медицинских работников ГБУЗ ДГКБ № 1", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, по факту случившегося сейчас следствие возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональный обязанностей". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

"В рамках расследования уголовного дела изъята медицинская документация из ГБУЗ СМП и ДГКБ 1, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, в министерство здравоохранения направлены запросы", — сообщает следствие.