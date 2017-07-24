САРАТОВ, 24 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Владелец львицы, которую суд постановил изъять после нападения на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, отказывается отдавать ее приставам, в отношении нарушителя начато административное производство, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь регионального УФССП Валентина Третьяк.
"Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о привлечении должника к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера", — сказала собеседница агентства. Ерояну грозит штраф от одной до 2,5 тысячи рублей.
Между тем Ероян на своей странице в Facebook разметил в открытом доступе фотографии, на которых он запечатлен с львицей Майей. Последняя фотография появилась на его странице 20 июля.
Ранее сообщалось, что Пензенский зоопарк согласился принять львицу Майю на содержание, но представитель Ерояна заявила, что сторона ответчика настаивает, чтобы животное в случае его изъятия было помещено в парк львов "Тайган" в городе Белореченск в Крыму.