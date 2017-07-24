САРАТОВ, 24 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Владелец львицы, которую суд постановил изъять после нападения на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, отказывается отдавать ее приставам, в отношении нарушителя начато административное производство, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь регионального УФССП Валентина Третьяк.

Львица напала на подростка в Энгельсе 24 апреля, мальчик попал в больницу — по данным минздрава, он отделался царапинами. Суд 29 мая по иску прокурора запретил владельцу львицы Майи Егишу Ерояну содержать животное дома и решил изъять ее у владельца. Решение суда обращено к немедленному исполнению. Ответчик иск не признал, а его представитель заявила о намерении обжаловать решение. Ранее УФССП сообщило, что местонахождение Ерояна и львицы Майи установить не удалось, они были объявлены в розыск.

"Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о привлечении должника к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера", — сказала собеседница агентства. Ерояну грозит штраф от одной до 2,5 тысячи рублей.

Третьяк отметила, что в настоящее время решается вопрос о транспортировке львицы в зоопарк. "По словам родственников, ранее должник предпринимал действия для самостоятельной передачи львицы в учреждение для содержания животных, однако эта информация не подтвердилась, соответствующее документальное подтверждение в отдел судебных приставов не поступало", — сообщила она.

Между тем Ероян на своей странице в Facebook разметил в открытом доступе фотографии, на которых он запечатлен с львицей Майей. Последняя фотография появилась на его странице 20 июля.

Ранее сообщалось, что Пензенский зоопарк согласился принять львицу Майю на содержание, но представитель Ерояна заявила, что сторона ответчика настаивает, чтобы животное в случае его изъятия было помещено в парк львов "Тайган" в городе Белореченск в Крыму.