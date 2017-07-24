В Подмосковье после материала о стихийных свалках у озера возбудили дело

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после журналистского материала о стихийных свалках и загрязнении окружающей среды на берегу озера Глушица в Подмосковье, говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По версии следствия, неустановленные лица организовали свалку на берегу озера Глушица в городе Жуковский и не приняли меры по очистке земли. Это привело к угрозе распространения химических веществ на обширной территории. Общая площадь перекрытия поверхности почвы размещенными отходами превысила 111 квадратных метров, отметили в СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию журналистов о стихийных свалках в Подмосковье.