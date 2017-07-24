В Петербурге коллекторов оштрафовали за звонки должнику в выходные

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области назначил коллекторскому агентству "Константа" штраф в 50 тысяч рублей за звонки должнику в неурочное время, сообщает в понедельник пресс-служба УФССП РФ по Петербургу.
4.1%Законодательно запретить им применять силу
2.1%Создать властную структуру, которая бы регулировала их работу
4.7%Ввести обязательное лицензирование коллекторской деятельности
50.8%Вообще запретить бизнес коллекторов
38.4%Закрыть микрофинансовые организации, дающие стимул работе коллекторов
"За телефонные звонки должнику в недопустимое время организация оштрафована на 50 тысяч рублей", — констатирует УФССП.
Ранее в июне "Константа" получила штраф в 300 тысяч рублей за звонки жителю Перми, не являющемуся должником.
Закон, регулирующий деятельность юридических лиц, занимающихся взысканием долгов, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. ФССП определена надзорным органом за этим рынком. Единый реестр коллекторских агентств начал работать в России с этого года — заниматься взиманием просроченной задолженности отныне могут только фирмы, внесенные в этот список.