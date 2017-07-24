В Петербурге коллекторов оштрафовали за звонки должнику в выходные

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области назначил коллекторскому агентству "Константа" штраф в 50 тысяч рублей за звонки должнику в неурочное время, сообщает в понедельник пресс-служба УФССП РФ по Петербургу.

Как повлиять на коллекторов? Законодательно запретить им применять силу

Создать властную структуру, которая бы регулировала их работу

Ввести обязательное лицензирование коллекторской деятельности

Вообще запретить бизнес коллекторов

Закрыть микрофинансовые организации, дающие стимул работе коллекторов Результаты 4.1% Законодательно запретить им применять силу

2.1% Создать властную структуру, которая бы регулировала их работу

4.7% Ввести обязательное лицензирование коллекторской деятельности

50.8% Вообще запретить бизнес коллекторов

38.4% Закрыть микрофинансовые организации, дающие стимул работе коллекторов Все опросы Голосовать

Как уточняется в сообщении, в службу судебных приставов поступило обращение жительницы города о получении голосовых сообщений от коллекторского агентства "Константа" в выходной день в неурочное время. К жалобе заявительница приложила детализацию входящих звонков. Сотрудники ведомства направили в суд соответствующий протокол об административном правонарушении, после чего агентству был назначен штраф.

"За телефонные звонки должнику в недопустимое время организация оштрафована на 50 тысяч рублей", — констатирует УФССП.

Ранее в июне "Константа" получила штраф в 300 тысяч рублей за звонки жителю Перми, не являющемуся должником.

Деятельность коллекторских агентств в России привлекла внимание после ряда громких скандалов с участием их сотрудников, в том числе после поджога дома в Ульяновской области и угроз женщине в Москве сжечь ее ребенка за долги перед банком.

Закон, регулирующий деятельность юридических лиц, занимающихся взысканием долгов, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. ФССП определена надзорным органом за этим рынком. Единый реестр коллекторских агентств начал работать в России с этого года — заниматься взиманием просроченной задолженности отныне могут только фирмы, внесенные в этот список.