С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как ремонт одной из квартир привел к деформации межэтажных перекрытий в жилом доме в Петроградском районе Петербурга, откуда пришлось эвакуировать 24 человека; одновременно прокуратура начала проверку инцидента, сообщает в понедельник городское надзорное ведомство.

Как уточняет прокуратура, в субботу в результате нарушения правил безопасности при капремонте одной из квартир произошло частичное обрушение несущей колоны здания, что привело к деформации межэтажных перекрытий четырех этажей.

"Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту деформации межэтажных перекрытий одного из домов по Каменноостровскому проспекту… Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного (статьей) "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура оценит действия жилищных органов, а также представителей госвласти по надзору за строительством и реконструкцией в пострадавшем здании, отмечает городское надзорное ведомство.

Как сообщили РИА Новости в администрации Петроградского района, из-за происшествия пришлось эвакуировать 24 человека.

"Пятнадцать жильцов размещены в маневренном фонде на Кронверкском проспекте, остальные находятся у родственников. Квартиры опечатаны, в парадных отключено электро- газо- и водоснабжение в целях безопасности. Территория огорожена, висит предупреждение "опасная зона", — уточнила представитель районной администрации.