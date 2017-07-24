В Москве расследуют убийство женщины, чье тело около недели лежало в парке

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московские следователи расследуют дело об убийстве после обнаружения тела женщины с многочисленными ранениями в одном из столичных парков, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, тело неизвестной женщины с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено днем 23 июля. Предположительная давность наступления смерти — около недели.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сказала Иванова.

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к совершению преступления, расследование дела продолжается, заключила она.