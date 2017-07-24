ВС Карелии рассмотрит дело фельдшера, не поверившей звонку детей с Сямозера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Верховный суд Карелии 31 июля рассмотрит апелляционные жалобы потерпевших на приговор фельдшеру Ирине Щербаковой, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, следует из материалов на сайте суда.

"Дата слушания 31.07.2017 11.15 мск", — сообщается в карточке дела.

Ранее в июне дело по жалобам потерпевших было снято с рассмотрения, поскольку заявители не получили копии приговора Щербаковой в Суоярвском районном суде, сообщала РИА Новости представитель ВС Карелии. По ее словам, потерпевшие настаивают на ужесточении приговора фельдшеру.

В начале апреля Суоярвский районный суд Карелии приговорил Щербакову к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери. Также были частично удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.

По версии следствия, 18 июня 2016 года Щербакова во время дежурства приняла телефонный звонок от ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут. Фельдшер не отреагировала на звонок и не передала информацию службам спасения. Это не позволило своевременно начать спасательную операцию и привело к гибели детей. При этом на момент звонка в радиусе 100 километров находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности, чтобы выйти в озеро и приступить к спасательной операции. Моделируя ситуацию, следователи пришли к выводу, что она могла начаться на 18 часов раньше.