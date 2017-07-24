Женщину, пострадавшую при пожаре на юге Москвы, эвакуировали на вертолете

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуирует женщину, пострадавшую при пожаре в квартире на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

По предварительным данным, в доме на улице Севанской, дом 54 произошло возгорание на четвертом этаже.

"В данный момент санитарный вертолет эвакуирует женщину 68 лет в НИИ имени Склифосовского", — рассказали в пресс-службе.