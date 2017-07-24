Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. ГУМЧС по Ростовской области распространило экстренное предупреждение о чрезвычайной и высокой пожароопасности по региону на ближайшие два дня.

"По данным Ростовского Гидрометцентра в период 24-25 июля местами в юго-восточных (Орловский, Зимовниковский, Дубовский) районах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также в понедельник и вторник ожидается высокая пожароопасность 4-го класса в большинстве районов региона, в том числе и в Ростове-на-Дону.

В связи с этим спасатели просят жителей региона быть осторожными в обращении с огнем.