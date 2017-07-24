Житель Уфы погиб при посещении стройплощадки будущего дома

УФА, 24 июл — РИА Новости. Житель Уфы, приехавший с семьей на строительную площадку посмотреть будущую квартиру, коснулся руками забора вокруг стройки и получил смертельный удар током, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

По ее данным, инцидент произошел на строительной площадке многоквартирного дома в Калининском районе Уфы.

"Житель города с супругой приехали на площадку, чтобы посмотреть на ход строительства. Мужчина случайно коснулся забора вокруг стройки и получил удар током. Мужчина скончался на месте. При осмотре места происшествия установлено, что изоляция электрокабеля, проходившего под забором, перетерлась, металлический забор соприкасался с проводом и был под напряжением", — сообщила Абрамова.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Установлено, что земельный участок с приостановленным строительством находится в аренде у организации "СтроительГрупп". Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти", — пояснила собеседница агентства.