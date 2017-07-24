В одном из районов Якутии, где горит лес, искусственно вызовут дождь

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Специалисты "Авиалесоохраны" проведут взрывные работы на крупных лесных пожарах и искусственное вызывание осадков в Вилюйском районе Якутии, где в труднодоступных местах горят почти 18 тысяч гектаров леса, сообщает в понедельник департамент по лесным отношениям республики Саха (Якутия).

По данным департамента, в Вилюйском районе в настоящее время полыхают восемь лесных пожаров, на площади более 17,78 тысячи гектаров. Три из них локализованы на общей площади около 1,2 тысячи гектаров.

"В понедельник ожидается прибытие 14 специалистов ФБУ "Авиалесоохрана" с пятью тоннами взрывчатого материала для проведения взрывных работ на сложных участках в Вилюйском районе. Также специалистами ведомства планируется проведение работ по искусственному вызыванию осадков. Для этого будет использоваться самолет Ан-26, оснащенный специальным подвесным оборудованием "Веер" с кассетами, содержащих пиропатроны, и пультом управления запуском в салоне воздушного судна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывные работы на пожарах будут проводиться в труднодоступных и захламленных участках леса, где наземная техника не может проложить минерализованные полосы (очищенные от горючих материалов участки почвы), а их прокладка с помощью ручных инструментов занимает много времени и сил. В соответствии с законодательством, проведением взрывных работ для тушения лесных пожаров занимается только ФБУ "Авиалесоохрана". Эти мероприятия осуществляются за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания ФБУ "Авиалесоохрана".

Сообщается также, что для стабилизации ситуации с лесными пожарами в Вилюйском районе туда были переброшены десантники-пожарные и парашютисты-пожарные с Верхневилюйского, Нюрбинского, Мирнинского и Сунтарского авиаотделений. Кроме того, задействованы работники наземной службы охраны лесов девяти филиалов ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс", 63 сотрудника федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" из Приволжского и Московского парашютно-десантных групп. Ожидается прибытие еще 15 специалистов федерального резерва с ликвидированного пожара в Усть-Алданском улусе.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики района нет.