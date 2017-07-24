В одном из районов Якутии, где горит лес, искусственно вызовут дождь

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Специалисты "Авиалесоохраны" проведут взрывные работы на крупных лесных пожарах и искусственное вызывание осадков в Вилюйском районе Якутии, где в труднодоступных местах горят почти 18 тысяч гектаров леса, сообщает в понедельник департамент по лесным отношениям республики Саха (Якутия).
"В понедельник ожидается прибытие 14 специалистов ФБУ "Авиалесоохрана" с пятью тоннами взрывчатого материала для проведения взрывных работ на сложных участках в Вилюйском районе. Также специалистами ведомства планируется проведение работ по искусственному вызыванию осадков. Для этого будет использоваться самолет Ан-26, оснащенный специальным подвесным оборудованием "Веер" с кассетами, содержащих пиропатроны, и пультом управления запуском в салоне воздушного судна", — говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывные работы на пожарах будут проводиться в труднодоступных и захламленных участках леса, где наземная техника не может проложить минерализованные полосы (очищенные от горючих материалов участки почвы), а их прокладка с помощью ручных инструментов занимает много времени и сил. В соответствии с законодательством, проведением взрывных работ для тушения лесных пожаров занимается только ФБУ "Авиалесоохрана". Эти мероприятия осуществляются за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания ФБУ "Авиалесоохрана".
Угрозы населенным пунктам и объектам экономики района нет.