Врачи рассказали о состоянии мужчины, выжившего в пожаре под Челябинском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Мужчина, выживший в крупном пожаре в жилом доме под Челябинском, получил ожоги 30% тела, сообщает в понедельник министерство здравоохранения Челябинской области.

"Пострадавшего на пожаре в Пласте мужчину вчера автомобилем санавиации доставили в Челябинский ожоговый центр. У него ожог третьей степени, пострадало 30% поверхности тела. Дышит самостоятельно", — говорится в сообщении.

Пожар в частном доме в деревне Верхняя Кабанка Пластовского района произошел ночью на воскресенье. На момент прибытия спасатели обнаружили горение на площади 30 квадратных метров. Во время пожара в доме находился отец с тремя дочерьми и племянницей. Спасти удалось только мужчину, он госпитализирован. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

Следственное управление СК по региону проводит доследственную проверку по факту случившегося.