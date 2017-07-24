Под Красноярском возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре

КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели четырех детей и их отца при пожаре в селе Сухобузимское под Красноярском, сообщила официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и один пострадал при пожаре в нежилом здании в селе Сухобузимское. Семья из семи человек приехала из ближнего зарубежья и уже давно жила в Красноярске. На лето они арендовали дощатый домик под дачу. В нем отсутствует электричество, и в прохладные дни дом отапливался печью. По данным СК, он находился более чем в 1,5 км от села. Во время пожара мать детей была в Красноярске, в доме в это время находился 37-летний мужчина с пятью детьми, старшему из которых — 14 лет. Подросток сумел выбраться из огня и вызвать пожарных.

"По факту гибели четверых детей при пожаре… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщила Дегидь.

Рассматриваются две версии пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц — в доме не было электричества, для освещения использовались свечи — и несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.