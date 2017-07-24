На Урале завели уголовное дело после травмирования девушки на аттракционах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге уголовное дело возбудили после травмирования девушки на аттракционе в начале июля, сообщает в понедельник СУСК РФ по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, вечером 4 июля на Октябрьской площади Екатеринбурга 16-летняя девушка прыгнула с подъемника, с высоты 3,5 метра, на аэроподушку, но промахнулась и упала на асфальт.

"По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 2 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — уточняет ведомство.