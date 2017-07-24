В Хабаровске потушили пожар на складе с древесиной

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Пожарные потушили пожар на складе с древесиной в Хабаровске, на его ликвидацию ушло 14 часов, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в понедельник.

По данным МЧС, возгорание произошло около 23.30 (16.30 мск) 23 июля 2017 года на складе по проспекту 60 лет Октября в Хабаровске. Загорелась древесина, хранящаяся штабелями на открытом воздухе. К моменту прибытия подразделений она была полностью охвачена огнем. Площадь очага составила 800 квадратных метров. Существовала угроза перехода пожара на рядом расположенное здание склада, где также хранится древесина.

"Пожар полностью ликвидирован в 13.25 понедельника (6.25 мск). На месте происшествия огнеборцами завершены работы по разборке и проливке деревянных изделий для недопущения повторного возгорания. Причины, виновный и материальный ущерб от пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту пожара проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.