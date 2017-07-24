В Хабаровске потушили пожар на складе с древесиной

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Пожарные потушили пожар на складе с древесиной в Хабаровске, на его ликвидацию ушло 14 часов, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в понедельник.
"Пожар полностью ликвидирован в 13.25 понедельника (6.25 мск). На месте происшествия огнеборцами завершены работы по разборке и проливке деревянных изделий для недопущения повторного возгорания. Причины, виновный и материальный ущерб от пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту пожара проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.