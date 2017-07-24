Девочку, пострадавшую в ДТП с пьяным водителем, перевели в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Восьмилетняя девочка, пострадавшая в ДТП с пьяным водителем, в котором погиб годовалый мальчик, санавиацией доставлена в Красноярск из больницы, куда ее привезли после аварии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"Один ребенок находится в больнице Курагинского района в состоянии средней степени тяжести. Девочка переведена при помощи санитарной авиации в больницу №20 Красноярска. Оставшийся в районе ребенок в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

В больнице сообщили, что девочка с серьезной черепно-мозговой травмой находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 22 июля в Курагинском районе Красноярского края водитель 1977 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на "ВАЗ-2106" влетел в группу детей, которые передвигались по правилам по обочине. Годовалый мальчик погиб на месте, две девочки, которым, по данным МВД, 11 и 5 лет, получили травмы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.