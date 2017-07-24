Несколько рейсов iFly все еще задерживаются

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Задержки рейсов iFly в выходные приобрели веерный характер и продолжаются в понедельник, компания рассчитывает восстановить работу по расписанию во вторник, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.

В ночь на понедельник в Москву вернулись российские туристы, которые несколько дней ждали вылета рейсом iFly из турецкого Бодрума. Самолет должен был вылететь еще в пятницу, но был задержан, и туристы остались ждать вылета в Бодруме, близ которого в ночь на пятницу произошло землетрясение. Рейс несколько раз переносился.

"Задержки рейсов iFly в прошедшие выходные приобрели веерный характер", — сообщает ассоциация туроператоров.

Так, в субботу были отменены рейсы I4 9117 и I4 9101 в Анталью, в воскресенье рейс I4 9117 D в Анталью (расчетное время вылета 08.20) был задержан до 00.05 завтрашнего дня, рейс I4 9101 в Анталью был отложен до 10.10 понедельника, а рейс I4 9449 в Ираклион должен был вылететь в 15.55, но был перенесен на 18.50 (вылетел в 19.09), говорится в сообщении.

Рейс I4 9131, который был должен вылететь в 04.30 понедельника в Даламан, был задержан до 20.20 — то есть на 16 часов, задерживаются также вылеты iFly из Антальи в Москву, сообщает ассоциация.

"Мы ориентируемся на информацию от авиакомпании iFly, которая обещает полностью войти в расписание ко вторнику, 25 июля", — приводятся в сообщении слова PR-директора туроператора TezTour Ларисы Ахановой.

Согласно данным онлайн-табло на сайте iFly, задерживаются 7 из 17 рейсов в понедельник и 6 из 20 рейсов во вторник, в основном это перелеты между Москвой и Антальей.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура ранее начала проверку соблюдения прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов авиакомпании iFly.