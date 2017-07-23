Из-за паводка МЧС может направить в Приморье дополнительные силы

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. МЧС России привело в готовность федеральную группировку и при необходимости поможет спасателям в пострадавшем от дождевого паводка Приморском крае, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Мы привели в готовность федеральную группировку сил. Я с руководством Приморского края переговорил, и мы готовы по вашим заявкам перебросить дополнительные силы в случае такой необходимости", — сказал Пучков.

В Приморском крае из-за проливных дождей подтоплены дома и повреждены дороги. Сейчас подтопленных населённых пунктов нет, в нескольких из них для местных жителей организованы лодочные переправы из-за повреждения мостов и дорог. Сейчас уровень воды падает.

"Попрошу взять под жёсткий контроль все подтопленные участки дорог, запретить передвижение в ночное время суток, выставить дополнительные посты ГИБДД и спасателей", — отметил глава МЧС. Он поручил доводить все маршруты объезда до водителей.

Пучков обратил внимание на работу аварийно-спасательных бригад. "Оценочные группы и аварийно-восстановительные бригады должны ещё раз провести мониторинг состояния линий энергетики, чтобы с семи утра понедельника все бригады работали, занимаясь профилактикой, так как подмыто большое количество опор", — пояснил глава МЧС.

Он поставил задачу организовать взаимодействие с китайской стороной по прогнозированию погоды и мониторингу ситуации. "Доводите эту информацию до руководителей организаций, учреждений, глав органов местного самоуправления и до жителей Приморского края", — заключил Пучков.