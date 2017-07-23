Вертолет МАЦ вылетел к месту ДТП в новой Москве, есть пострадавшие

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел к месту аварии в новой Москве, где, по предварительной информации, в результате ДТП пострадало два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Вертолет МАЦ вылетел на пересечение Калужского шоссе с населенным пунктом Рогово. По предварительным данным, в результате ДТП пострадало два человека", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, санитарный вертолет эвакуирует пострадавших в медучреждение, где им будет оказана помощь.