В Новосибирске задержали предполагаемого насильника 11-летней девочки

НОВОСИБИРСК, 23 июл – РИА Новости. Следователи и полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в совершении сексуальных насильственных действий в отношении 11-летней девочки, которого та впустила в квартиру "попить воды".

"Заельцовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Новосибирской области 23 июля 2017 года 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", — говорится в сообщении СУСК по региону.

По данным следствия, днем 13 июля 2017 года мужчина, придя к одной из квартир жилого дома на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска, постучал в дверь квартиры и попросил находившуюся там без взрослых 11-летнюю девочку впустить его и дать попить воды.

"После того, как ребенок впустил обвиняемого в квартиру, последний нанес девочке не менее двух ударов в область лица и совершил в отношении нее действия сексуального характера с применением насилия, а затем покинул место преступления", — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что на розыск преступника было ориентировано более 50 полицейских областного главка. Ориентировки были распространены среди полицейских патрулей, участковых, волонтеров, работников ТОСов. Полицейские изучили маршрут подозреваемого, зафиксированный камерами видеонаблюдения, в частности его передвижение на автомобиле с особыми приметами – следами шпатлевки и ограниченной моделью кузова. В итоге мужчина был задержан.

"После опознания потерпевшей указанного лица оно было задержано в качестве подозреваемого. Вину в совершении инкриминируемого преступления фигурант дела признал частично. Калининским районным судом Новосибирска по ходатайству следователя 23 июля 2017 года он заключен под стражу", — добавили в СК.