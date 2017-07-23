В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Неисправная электропроводка, по предварительным данным, могла стать причиной пожара в жилом доме в Челябинской области, где погибли четверо детей, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Пожар в частном доме произошел ночью на воскресенье. На момент прибытия спасателя обнаружили горение на площади 30 квадратных метров. Как сообщала пресс-служба ГУМЧС, пожарные остановили распространение огня, но возгорание было обнаружено слишком поздно. Во время пожара в доме находился отец с тремя дочерями и племянницей. Спасателям удалось спасти только мужчину.

"Отрабатываются все возможные версии происшествия, однако сотрудники МЧС склоняются к возникновению пожара из-за неисправной электропроводки. По предварительным данным, она замкнула на веранде дома и, таким образом, отрезала пути эвакуации", — говорится в сообщении.

По всей видимости, жильцы спали и не почувствовали запах дыма, уточняется в сообщении.

Как сообщает следственное управление СК по региону, жертвами пожара стали два шестилетних ребенка, а также 12- и 2-летняя девочки. Мужчина госпитализирован в лечебное учреждение с сильными ожогами. При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, уточняется в сообщении.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, по предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки дома, добавляет следствие.